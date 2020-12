Lockdown Natale, vertice a Palazzo Chigi: cosa può cambiare nei divieti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ore di attesa per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme anti Covid su tutto il territorio nazionale. Sarà un Natale all’insegna del rosso e del Lockdown? Quali deroghe verranno permesse? Parla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ore di attesa per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme anti Covid su tutto il territorio nazionale. Sarà unall’insegna del rosso e del? Quali deroghe verranno permesse? Parla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

NicolaPorro : “Il resto d’Europa chiude” è ora il mantra del governo che ci riporta verso i lockdown natalizi. Ma è proprio così… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo: siamo alla chiusura per panico, dimenticando i 21 parametri che erano stati p… - carlaruocco1 : L'annuncio della Merkel sul #lockdown tedesco per Natale è stato accolto da molti giornali come un esempio di lungi… - stefano_freedom : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @jimmomo definitivo: siamo alla chiusura per panico, dimenticando i 21 parametri che erano stati pubblicizz… - Mariang47614228 : RT @Libero_official: 'Il #lockdown di #Natale? Sconfortante: ce lo siamo fatti imporre da #AngelaMerkel'. Lo sfogo di #PaoloBecchi @pbecchi… -