Liberati i pescatori di Mazara detenuti in Libia

I pescatori di Mazara del Vallo sono liberi: per i 18 marittimi sequestrati nel Paese nordafricano finisce un incubo durato oltre cento giorni "I nostri pescatori sono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio. Poi, spiega: "Grazie all'Aise (la nostra intelligence esterna)…"

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - petergomezblog : #Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio volano a #Bengasi - ger_sav : Mazara del Vallo, la gioia dei parenti dei pescatori liberati in Libia: 'Adesso è Natale' - Blooooooody : RT @gladiatoremassi: Grazie a #Dimaio #Conte e #M5S sono stati liberati i nostri pescatori sequestrati in #Libia. Da oggi possiamo dire con… -