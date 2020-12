Iv: Bellanova, 'Travaglio? colpita da imbarbarimento livello confronto' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Travaglio dovrebbe capire che ogni lavoratore, compresi quelli agricoli, hanno una dignità. Io non mi offendo. Dico solo che mi colpisce l'imbarbarimento del livello del confronto". Lo dice Teresa Bellanova a Tagadà su La7. "Io mi sarei aspettata non solidarietà a me, ma che non si ritenesse normale insultare una persona perché sta facendo il suo dovere istituzionale. Io lo avevo detto al presidente Conte da domenica che martedì e mercoledì sarei stata impegnata a Bruxelles e sarei stata impossibilitata a partecipare alle riunioni". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "dovrebbe capire che ogni lavoratore, compresi quelli agricoli, hanno una dignità. Io non mi offendo. Dico solo che mi colpisce l'deldel". Lo dice Teresaa Tagadà su La7. "Io mi sarei aspettata non solidarietà a me, ma che non si ritenesse normale insultare una persona perché sta facendo il suo dovere istituzionale. Io lo avevo detto al presidente Conte da domenica che martedì e mercoledì sarei stata impegnata a Bruxelles e sarei stata impossibilitata a partecipare alle riunioni".

CalaminiciM : RT @danieledv79: E niente, dopo 24h l'on. Boldrini non ha espresso la sua distanza dagli insulti di Travaglio al min. Bellanova. Spiace. - 1511maxi : RT @danieledv79: E niente, dopo 24h l'on. Boldrini non ha espresso la sua distanza dagli insulti di Travaglio al min. Bellanova. Spiace. - francornldi : RT @Michele_Anzaldi: Bellanova. Anzaldi: 'Se Conte non prende distanze da insulti di Travaglio, che ci fa Iv al Governo?' - g_giuseppina : RT @danieledv79: E niente, dopo 24h l'on. Boldrini non ha espresso la sua distanza dagli insulti di Travaglio al min. Bellanova. Spiace. - francornldi : RT @marieta99044909: Mi sa che sull'argomento Bellanova, Travaglio ha pestato un merda. -