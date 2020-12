Infortunati Serie A: ko Mertens e Arthur, torna Ibrahimovic (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ultimissime e aggiornamenti sugli Infortunati in Serie A alla vigilia della 13^ giornata di campionato. Milan: torna Ibrahimovic. Napoli e Juventus: si fermano Mertens e Artrhur. Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A si prepara a ritornare nel vivo con la 13^ giornata di campionato. Allarme in casa Napoli dopo la sfida con l’Inter e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ultimissime e aggiornamenti sugliinA alla vigilia della 13^ giornata di campionato. Milan:. Napoli e Juventus: si fermanoe Artrhur. Dopo il turno infrasettimanale, laA si prepara a rire nel vivo con la 13^ giornata di campionato. Allarme in casa Napoli dopo la sfida con l’Inter e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

sportli26181512 : #Lazio, un buco sulla sinistra: Fares fuori, incognita Lulic: Il tecnico biancoceleste aggiunge l’algerino sulla li… - CorSport : #Lazio, il punto sugli infortunati: #Inzaghi spera in #Acerbi - laziolibera : Lazio, il punto sugli infortunati: Inzaghi spera in Acerbi - sportli26181512 : #Lazio, il punto sugli infortunati: Inzaghi spera in Acerbi: Il difensore potrebbe rientrare con Napoli o Milan, si… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Genoa-Milan: Genoa e Milan senza l'esperienza e la tecnica di Pandev e Ibrahimovic. La list… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunati Serie Serie A, 12ª giornata: gli infortunati e i tempi di recupero Fantacalcio.it Inter, Brozovic a rischio per lo Spezia. Incognita Vidal

L'Inter deve fare i conti con gli infortunati in vista del prossimo match di Serie A contro lo Spezia: incognite Brozovic e Vidal ...

IN SERIE A SETTE PAREGGI, VINCONO SOLO INTER E SAMPDORIA

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

L'Inter deve fare i conti con gli infortunati in vista del prossimo match di Serie A contro lo Spezia: incognite Brozovic e Vidal ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.