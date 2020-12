I ricavi di Accenture aumentano del 4% nel Q1 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Accenture plc (NYSE: ACN) ha pubblicato giovedì il rapporto sugli utili per il primo trimestre fiscale, che è stato migliore del previsto. Sulla scia della performance da falco, giovedì anche la società americano-irlandese ha alzato le sue previsioni per il futuro. Giovedì, le azioni della società sono aumentate di oltre il 6% nel trading pre-mercato. Accenture ha guadagnato un altro 2% sul mercato aperto. Includendo l’azione dei prezzi, il titolo è ora aggiornato di oltre il 25% da inizio anno dopo una massiccia crescita dell’85% da marzo, quando l’impatto della crisi del COVID-19 era al suo apice. Giovedì il prezzo per azione della società Fortune Global 500 ha toccato il massimo storico di 198,25 sterline. Risultati finanziari del Q1 di Accenture rispetto alle stime degli analisti Accenture ha detto che ... Leggi su invezz (Di venerdì 18 dicembre 2020)plc (NYSE: ACN) ha pubblicato giovedì il rapporto sugli utili per il primo trimestre fiscale, che è stato migliore del previsto. Sulla scia della performance da falco, giovedì anche la società americano-irlandese ha alzato le sue previsioni per il futuro. Giovedì, le azioni della società sono aumentate di oltre il 6% nel trading pre-mercato.ha guadagnato un altro 2% sul mercato aperto. Includendo l’azione dei prezzi, il titolo è ora aggiornato di oltre il 25% da inizio anno dopo una massiccia crescita dell’85% da marzo, quando l’impatto della crisi del COVID-19 era al suo apice. Giovedì il prezzo per azione della società Fortune Global 500 ha toccato il massimo storico di 198,25 sterline. Risultati finanziari del Q1 dirispetto alle stime degli analistiha detto che ...

