Gattuso | “La sconfitta stasera non ci stava”

L'allenatore del Napoli Rino Gattuso ha commentato in conferenza stampa la partita persa dagli azzurri contro l'Inter a San Siro "La sconfitta non ci stava, abbiamo giocato contro una candidata allo scudetto, tecnica e che crea problematiche anche fisiche. Dobbiamo ripartire dalla prestazione nonostante il rammarico" Le condizioni di Mertens? "Ha la caviglia gonfia, ho parlato con lui. Non sarà dei nostri con la Lazio, sarà da valutare nei prossimi giorni" Su Politano? "Vediamo l'impatto di Lozano dal 1?, sono in una condizione fisica molto buona e saltano l'uomo. Politano lo salta con abilità e tecnica, Lozano ha grande velocità e crea pericoli. L'altro giorno Matteo ha sofferto con la Sampdoria e l'ho sostituito, ma abbiamo tanti giocatori che meriterebbero di giocare dal primo minuto"

