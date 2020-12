Disavventura per James: furto in auto mentre serve pasti per beneficenza (Di giovedì 17 dicembre 2020) Reece James è stato vittima di un furto alla propria auto mentre serviva pasti ai bambini per beneficenza: la denuncia del calciatore del Chelsea Disavventura per Reece James durante un’iniziativa di beneficenza per il Felix Project. mentre stava servendo pasti ai bisognosi, il calciatore del Chelsea è stato vittima di un furto. I ladri hanno rubato dalla sua auto numerosi regali destinati ai bambini poveri. Questa la denuncia fatta su Instagram dallo stesso James: «Sfortunatamente, sono stato accolto con grande delusione quando sono tornato alla mia macchina. Durante l’evento (durante la distribuzione dei pasti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Reeceè stato vittima di unalla propriaservivaai bambini per: la denuncia del calciatore del Chelseaper Reecedurante un’iniziativa diper il Felix Project.stavandoai bisognosi, il calciatore del Chelsea è stato vittima di un. I ladri hanno rubato dalla suanumerosi regali destinati ai bambini poveri. Questa la denuncia fatta su Instagram dallo stesso: «Sfortunatamente, sono stato accolto con grande delusione quando sono tornato alla mia macchina. Durante l’evento (durante la distribuzione dei...

