Conte e Di Maio in Libia per liberare i pescatori italiani (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, in Libia, secondo quanto si apprende da fonti qualificate. Il motivo del viaggio - deciso al termine di un lungo confronto con i Servizi - è la liberazione dei pescatori italiani prigionieri da mesi. I 18 marittimi di Mazara del Vallo erano stati sequestrati, con i loro due pescherecci, oltre 100 giorni fa in Libia. Proprio il blitz in Libia avrebbe portato il premier a posticipare il vertice con la delegazione di Italia Viva, capitanata dal leader ed ex premier Matteo Renzi, inizialmente in programma per questa mattina alle 9 e poi posticipato alle 19 di questa sera. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro degli Esteri Luigi Disono in volo verso Bengasi, in, secondo quanto si apprende da fonti qualificate. Il motivo del viaggio - deciso al termine di un lungo confronto con i Servizi - è la liberazione deiprigionieri da mesi. I 18 marittimi di Mazara del Vallo erano stati sequestrati, con i loro due pescherecci, oltre 100 giorni fa in. Proprio il blitz inavrebbe portato il premier a posticipare il vertice con la delegazione di Italia Viva, capitanata dal leader ed ex premier Matteo Renzi, inizialmente in programma per questa mattina alle 9 e poi posticipato alle 19 di questa sera.

