Vissel Kobe, Iniesta operato per uno strappo muscolare: quattro mesi ai box (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Andrés Iniesta è rientrato in Spagna, più precisamente a Barcellona dove si è fatto operare per uno strappo muscolare alla gamba destra. Catalunya Radio ha riportato la notizia riguardante l’ex blaugrana attualmente impegnato il Giappone con il Vissel Kobe. Sono adesso previsti quattro mesi di stop per il giocatore che si è infortunato negli ottavi di finale della Champions League asiatica contro lo Shanghai SIPG, giocando poi solo pochi scampoli di gara nei quarti contro il Suwon a causa di un fastidio muscolare. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Andrésè rientrato in Spagna, più precisamente a Barcellona dove si è fatto operare per unoalla gamba destra. Catalunya Radio ha riportato la notizia riguardante l’ex blaugrana attualmente impegnato il Giappone con il. Sono adesso previstidi stop per il giocatore che si è infortunato negli ottavi di finale della Champions League asiatica contro lo Shanghai SIPG, giocando poi solo pochi scampoli di gara nei quarti contro il Suwon a causa di un fastidio. SportFace.

Asian Champions League: l’Ulsan Hyundai raggiunge il Persepolis in finale

I sudcoreani dell'Ulsan Hyundai accedono alla finale dell'Asian Champions League prevalendo sui giapponesi del Vissel Kobe 2-1 dopo i tempi supplementari.

