Spostamenti tra Comuni sotto i 10 mila abitanti a Natale, il Senato dà via libera: sarà il governo a decidere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Passa al Senato la mozione della maggioranza di governo sugli Spostamenti tra piccoli Comuni per i giorni festivi di Natale, come ipotizzato da giorni sulle prossime misure da correggere nel nuovo Dpcm. La maggioranza ha invitato il governo a «rivalutare le misure anti-Covid con un particolare riferimento agli Spostamenti del 25-26 dicembre e 1° gennaio». L'indicazione è di permettere gli Spostamenti nei giorni festivi «sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche e garantendo massima equità di trattamento tra cittadini residenti in Comuni di diverse dimensioni». La mozione del Pd La mozione presentata dal Pd indica di concedere libertà di muoversi fuori dai Comuni al di ...

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - CottarelliCPI : Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. M… - NicolaPorro : I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ??… - tfabiani2 : Ipotizzano periodo di zona rossa mentre in Senato mozione di maggioranza (e non solo) impegna governo su iniziativ… - xmetterglipaura : @Monica74930598 @valeria21602823 In realtà c’è un problema. Toscana zona rossa non posso fare spostamenti tra comuni... ????????????????????? -