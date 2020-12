Non si è sciolto il sangue di San Gennaro. L’abate: “Rimane solido” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi è il giorno. Il 16 dicembre. La data in cui si attende la liquefazione del sangue di San Gennaro. Ma il ‘miracolo’ non si è rinnovato. Secondo la tradizione, questa è l’ultima delle tre date (le altre sono la prima domenica di maggio e il 19 settembre) in cui il sangue si scioglie ma L’abate della Cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, è stato chiarissimo e al termine della messa della mattina, quella delle 9, ha affermato: “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte – ha spiegato L’abate – il sangue era assolutamente solido e Rimane assolutamente solido“. La liquefazione avviene dal 1389, anno in cui per la prima volta il ‘miracolo’ è stato attestato. Ma cosa è accaduto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oggi è il giorno. Il 16 dicembre. La data in cui si attende la liquefazione deldi San. Ma il ‘miracolo’ non si è rinnovato. Secondo la tradizione, questa è l’ultima delle tre date (le altre sono la prima domenica di maggio e il 19 settembre) in cui ilsi scioglie madella Cappella di Sandel Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, è stato chiarissimo e al termine della messa della mattina, quella delle 9, ha affermato: “Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte – ha spiegato– ilera assolutamenteassolutamente“. La liquefazione avviene dal 1389, anno in cui per la prima volta il ‘miracolo’ è stato attestato. Ma cosa è accaduto in ...

NelloFlorio : @ciropellegrino Mi scusi, non ho capito bene. Il sangue non si è sciolto minimamente rimanendo solido, o alla fine… - Yogaolic : RT @fanpage: San Gennaro, il sangue non si è sciolto subito nel miracolo di dicembre: “Continuate a pregare” - occhio_notizie : ???? Non si è sciolto il #sangue di #SanGennaro - anna30048679 : RT @fanpage: San Gennaro, il sangue non si è sciolto subito nel miracolo di dicembre: “Continuate a pregare” - FijEma : Per credenti, non credenti, scettici o convinti, sapete tutt che, nel dubbio, è meglio che si scioglie, vero ? Non… -