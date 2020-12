Monossido di carbonio, uomo morto a Firenze, 2 in ospedale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Firenze, 16 DIC - Un uomo di 66 anni morto e due altre persone, una donna di 59 e un altro uomo di 63 entrambi ricoverati in ospedale, è il bilancio di una fuga di Monossido di carbonio in un edificio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 16 dicembre 2020), 16 DIC - Undi 66 annie due altre persone, una donna di 59 e un altrodi 63 entrambi ricoverati in, è il bilancio di una fuga didiin un edificio ...

emergenzavvf : #Firenze, questa mattina intervento dei #vigilidelfuoco in via di Soffiano per probabile fuga di monossido di carbo… - emergenzavvf : Un ricambio dell'aria è necessario per lo smaltimento dei fumi della combustione e per evitare la formazione di acc… - emergenzavvf : ?? I maggiori RISCHI derivanti da una MANCATA REVISIONE E CONTROLLO DEI FUMI DELLA CALDAIA sono: - la fuoriuscita… - AnsaToscana : Monossido di carbonio, uomo morto a Firenze, 2 in ospedale. Decesso in abitazione, i soccorsi di vigili del fuoco e… - sardanews : Monossido di carbonio, uomo morto a Firenze, 2 in ospedale -