'Mission: Impossible 7', Tom Cruise furioso con due membri della troupe troppo vicini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo le tappe in Italia tra Roma e Venezia, ora 'Mission: Impossible 7' si sta girando in Gran Bretagna, negli studi di Leavesden. Come racconta il tabloid britannico Sun sul set del nuovo capitolo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo le tappe in Italia tra Roma e Venezia, ora '7' si sta girando in Gran Bretagna, negli studi di Leavesden. Come racconta il tabloid britannico Sun sul set del nuovo capitolo ...

ilpost : Tom Cruise ha urlato contro la troupe di “Mission: Impossible 7” che aveva violato le regole anti-COVID - Pannocchia978 : Ha fatto bene! #TomCruise #MissionImpossible7 - MImproxyble : RT @CineFacts_: 'Non voglio sentire scuse, potete farle alle persone che stanno perdendo la loro casa perché la nostra industria sta per ch… - GianlucaOdinson : Mission: Impossible 7 – Tom Cruise s’infuria con chi non rispetta i protocolli anti-Covid sul set, ecco l’audio - Profilo3Marco : RT @Corriere: Tom Cruise contro la troupe non distanziata: «Vi licenzio» -