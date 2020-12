Milano, focolaio nel centro per bambini maltrattati: per loro Natale in isolamento (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non sarà un Natale semplice per i piccoli ospiti dell‘associazione Caf, uno dei più importanti punti di riferimento, a Milano, per la tutela di bambini e ragazzi allontanati dalle loro famiglie perché vittime di maltrattamenti e abusi. In una delle loro strutture si è sviluppato un focolaio di coronavirus: 11 bambini su 24 - tutti di età compresa fra i 2 e i 12 anni - sono risultati positivi. Si troveranno così costretti a trascorrere il Natale in isolamento. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non sarà unsemplice per i piccoli ospiti dell‘associazione Caf, uno dei più importanti punti di riferimento, a, per la tutela die ragazzi allontanati dallefamiglie perché vittime di maltrattamenti e abusi. In una dellestrutture si è sviluppato undi coronavirus: 11su 24 - tutti di età compresa fra i 2 e i 12 anni - sono risultati positivi. Si troveranno così costretti a trascorrere ilin

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Milano, focolaio nel centro per bambini maltrattati: per loro Natale in isolamento - Leleprox : RT @SkyTG24: Milano, focolaio nel centro per bambini maltrattati: per loro Natale in isolamento - SkyTG24 : Milano, focolaio nel centro per bambini maltrattati: per loro Natale in isolamento - ViselliTania : RT @aliko_1982: @riktroiani A Milano la zona da City Life all'Arco della Pace è deserta da mesi. Immagino anche altre zone non periferiche.… - aliko_1982 : @riktroiani A Milano la zona da City Life all'Arco della Pace è deserta da mesi. Immagino anche altre zone non peri… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano focolaio Milano, focolaio nel centro per bambini maltrattati: per loro Natale in isolamento Sky Tg24 Covid Milano, focolaio in centro per minori non accompagnati

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ... Contagi, a Brescia l’indice Rt a 0,84 Sei decessi: tre in Rsa a Nave

Il focolaio partito settimane fa dentro la casa ... Ieri la giornata si è chiusa con 89 contagi nel Bresciano, 97 a Bergamo, 594 a Milano, 2.404 in tutta la Lombardia. L’indice dei tamponi ... Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...Il focolaio partito settimane fa dentro la casa ... Ieri la giornata si è chiusa con 89 contagi nel Bresciano, 97 a Bergamo, 594 a Milano, 2.404 in tutta la Lombardia. L’indice dei tamponi ...