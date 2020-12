Marcelli | malati oncologici | assegnati contributi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “Sono 511 i pazienti del Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che riceveranno un contributo economico per far fronte alle spese sanitarie sostenute per le cure, grazie al Fondo per iche da sempre e’ stata una delle nostre priorita’.” “La Giunta Regionale ha deliberato il trasferimento dei fondi alle diverse ASL del territorio e presto sarannoi 300mila euro che con un nostro emendamento alla manovra di Bilancio 2020 abbiamo chiesto venissero destinati al Fondo e che, sempre, su nostra richiesta sono stati resi cumulabili con altri sostegni ed estesi anche alle famiglie con ISEE pari a 15.000 euro, ampliando la platea dei beneficiari che precedentemente era ristretta a coloro che avevano un ISEE di 5.000 euro.” “Sebbene questo ...