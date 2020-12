LIVE Inter-Napoli, Serie A calcio in DIRETTA: scontro diretto con vista scudetto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del big match del dodicesimo turno di Serie A. A San Siro si sfidano Inter e Napoli. Si respira aria di alta classifica nel confronto del Meazza. Chi vince continua a volare e si proietta all’inseguimento del Milan, chi perde si ritrova frenato nella lotta al titolo. Gli uomini di Conte arrivano a questo appuntamento rinvigoriti dalla rimonta sofferta di Cagliari dopo la dolorosa eliminazione in Champions League. I nerazzurri vengono da quattro vittorie consecutive in campionato: l’ultima volta che ne sono arrivate cinque di fila risale allo scorso dicembre. Lukaku e compagni hanno accumulato 24 punti nelle prime undici giornate e distano tre lunghezze dal Milan ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel big match del dodicesimo turno diA. A San Siro si sfidano. Si respira aria di alta classifica nel confronto del Meazza. Chi vince continua a volare e si proietta all’inseguimento del Milan, chi perde si ritrova frenato nella lotta al titolo. Gli uomini di Conte arrivano a questo appuntamento rinvigoriti dalla rimonta sofferta di Cagliari dopo la dolorosa eliminazione in Champions League. I nerazzurri vengono da quattro vittorie consecutive in campionato: l’ultima volta che ne sono arrivate cinque di fila risale allo scorso dicembre. Lukaku e compagni hanno accumulato 24 punti nelle prime undici giornate e distano tre lunghezze dal Milan ...

