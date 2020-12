La gorilla Bua Noi: 32 anni in una gabbia, ora ci si batte per la sua liberazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Niente sole, niente erba, niente piante, niente terra. Questa è la vita di Bua Noi, la femmina di gorilla che vive da 32 anni in un box di vetro e cemento in uno zoo al settimo piano di un grande magazzino nel centro di Bangkok. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Niente sole, niente erba, niente piante, niente terra. Questa è la vita di Bua Noi, la femmina di gorilla che vive da 32 anni in un box di vetro e cemento in uno zoo al settimo piano di un grande magazzino nel centro di Bangkok.

mariateresaneri : RT @fulviocerutti: Dopo aver liberato l’elefante Kaavan, la cantante Cher protesta per la gorilla Bua Noi rinchiuso in un centro commercial… - arcocielo : Dopo aver liberato l’elefante Kaavan, la cantante Cher protesta per la gorilla Bua Noi rinchiuso in u… - RosannaMarani : La gorilla Bua Noi e gli altri primati detenuti in un centro commerciale a Bangkok - marcong63 : RT @lazampa: Dopo aver liberato l’elefante Kaavan, la cantante Cher protesta per la gorilla Bua Noi rinchiuso in un centro commerciale a Ba… - bellissima2021 : RT @Caterina_SS: ??BRAVA?? Cher ha rivolto la sua attenzione alla difficile situazione di un altro animale: una femmina di gorilla che ha t… -

Ultime Notizie dalla rete : gorilla Bua La gorilla Bua Noi: 32 anni in una gabbia, ora ci si batte per la sua liberazione Vanity Fair.it La gorilla Bua Noi: 32 anni in una gabbia, ora ci si batte per la sua liberazione

Niente sole, niente erba, niente piante, niente terra. Questa è la vita di Bua Noi, la femmina di gorilla che vive da 32 anni in un box di vetro e cemento in uno zoo al settimo piano di un grande maga ... Dopo aver salvato un elefante Cher cerca di salvare anche un gorilla

La cantante vuole aiutare una femmina di gorilla che ha trascorso gli ultimi trent'anni in una gabbia in un centro commerciale di Bangkok Cher (FOTO) continua ad impegnarsi per la salvaguardia degli a ... Niente sole, niente erba, niente piante, niente terra. Questa è la vita di Bua Noi, la femmina di gorilla che vive da 32 anni in un box di vetro e cemento in uno zoo al settimo piano di un grande maga ...La cantante vuole aiutare una femmina di gorilla che ha trascorso gli ultimi trent'anni in una gabbia in un centro commerciale di Bangkok Cher (FOTO) continua ad impegnarsi per la salvaguardia degli a ...