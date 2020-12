Il progetto di Intesa Sanpaolo per sostenere i vini italiani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Intesa Sanpaolo è pronta a offrire una soluzione finanziaria per sostenere il settore vitivinicolo, in forte crisi a causa della pandemia. Dal punto di vista normativo la strada è stata aperta dal decreto “Cura Italia” e Intesa Sanpaolo, a cui fa riferimento il 16% del settore agroalimentare italiano, ha messo a punto un progetto di respiro nazionale che declinerà sui singoli territori. Si tratta del “pegno rotativo”, che consente di effettuare una valutazione puntuale delle scorte di vino da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito. Le aziende possono così smobilizzare il prezioso patrimonio custodito in cantina, che diventerà commercializzabile solo a distanza di anni. Il progetto di Intesa ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è pronta a offrire una soluzione finanziaria peril settore viticolo, in forte crisi a causa della pandemia. Dal punto di vista normativo la strada è stata aperta dal decreto “Cura Italia” e, a cui fa riferimento il 16% del settore agroalimentare italiano, ha messo a punto undi respiro nazionale che declinerà sui singoli territori. Si tratta del “pegno rotativo”, che consente di effettuare una valutazione puntuale delle scorte di vino da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito. Le aziende possono così smobilizzare il prezioso patrimonio custodito in cantina, che diventerà commercializzabile solo a distanza di anni. Ildi...

Si tratta del “pegno rotativo”, che consente di effettuare una valutazione puntuale delle scorte di rosso o bianco da affinamento e di convertirle in garanzie utili per ottenere nuove linee di credito ...

