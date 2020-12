GF Vip: Adua e Dayane sorprese in intimità (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ieri sera Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state sorprese in intimità in magazzino da Cristiano Malgioglio che, insieme a Stefania Orlando, le ha bacchettate simpaticamente. Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò c’è un rapporto davvero speciale. Le due, infatti, sin dall’inizio del programma si sono trovate e ormai sono grandissimi amiche. Ad un certo punto sembrava anche che tra loro ci fosse qualcosa in più di una amicizia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ieri seraMello e Rosalinda Cannavò sono stateinin magazzino da Cristiano Malgioglio che, insieme a Stefania Orlando, le ha bacchettate simpaticamente. TraMello e Rosalinda Cannavò c’è un rapporto davvero speciale. Le due, infatti, sin dall’inizio del programma si sono trovate e ormai sono grandissimi amiche. Ad un certo punto sembrava anche che tra loro ci fosse qualcosa in più di una amicizia Articolo completo: dal blog SoloDonna

