Freuler risponde a Chiesa | due gioielli per l’1-1 Ronaldo delude e sbaglia un rigore

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Juve-Atalanta è stata una sfida emozionante, con tante occasioni e belle giocate. E’ finita 1-1 conche nella ripresa ha risposto a. Proprio il figlio d’arte aveva sbloccato al 29’ con una bellissima conclusione a giro dalla distanza imprendibile per Gollini. Il portiere dell’Atalanta sarà, alla distanza, uno dei grandi protagonisti della serata. E’ stata una partita movimentata bel primo tempo, con una clamorosa occasione fallita dadopo quattro minuti da pochi metri e con una doppia importante opportunità nella stessa azione sia per Cristiano che per Morata, quest’ultimo capace di spedire fuori di tacco a porta vuota. L’Atalanta è stata molto pericolosa con Malinovskyi e Zapata, molto bravo come sempre Szczesny. Mille emozioni nella ripresa, subito Gollini protagonista su Morata, poi Gasperini sgancia Gomez per ...