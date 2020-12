Falsi casting per abusare delle ragazze, arrestato 48enne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Organizzava Falsi casting per aspiranti attrici per poi abusare di loro. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Organizzavaper aspiranti attrici per poidi loro. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti...

