F1: Yuki Tsunoda correrà il Mondiale 2021 con l’Alpha Tauri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Yuki Tsunoda correrà la prossima stagione in Formula 1. E’ arrivata l’ufficialità dell’ingaggio del pilota giapponese da parte dell’Alpha Thauri per il Mondiale 2021. Il 20enne nipponico sarà così il nuovo compagno di squadra del francese Pierre Gasly, prendendo il posto del russo Daniil Kvyat. Tsunoda sarà il primo pilota nato dal 2000 in poi a partecipare al Mondiale di Formula 1 e soprattutto il Giappone ritrova un suo pilota nella massima categoria dopo oltre sette stagioni. L’ultimo era stato Kamui Kobayashi con la Caterham, chiudendo al ventiduesimo posto nella classifica generale. Queste le prime parole di Tsunoda: “Come la maggior parte dei piloti, il mio obiettivo è sempre stato quello di correre in Formula 1, quindi sono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020)la prossima stagione in Formula 1. E’ arrivata l’ufficialità dell’ingaggio del pilota giapponese da parte delThauri per il. Il 20enne nipponico sarà così il nuovo compagno di squadra del francese Pierre Gasly, prendendo il posto del russo Daniil Kvyat.sarà il primo pilota nato dal 2000 in poi a partecipare aldi Formula 1 e soprattutto il Giappone ritrova un suo pilota nella massima categoria dopo oltre sette stagioni. L’ultimo era stato Kamui Kobayashi con la Caterham, chiudendo al ventiduesimo posto nella classifica generale. Queste le prime parole di: “Come la maggior parte dei piloti, il mio obiettivo è sempre stato quello di correre in Formula 1, quindi sono ...

