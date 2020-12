DOOM Zero è il nuovo componente aggiuntivo per l'originale DOOM e DOOM II (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Bethesda ha annunciato che le recenti riedizioni di DOOM (1993) e DOOM II hanno ricevuto un nuovo componente aggiuntivo sotto forma di DOOM Zero. DOOM Zero aggiunge un gran numero di nuovi contenuti al gioco, inclusi nuovi percorsi, nemici, boss, suoni e altro con 32 livelli. Bethesda ha fornito una breve panoramica dell'add-on sul suo post sul blog ufficiale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Bethesda ha annunciato che le recenti riedizioni di(1993) eII hanno ricevuto unsotto forma diaggiunge un gran numero di nuovi contenuti al gioco, inclusi nuovi percorsi, nemici, boss, suoni e altro con 32 livelli. Bethesda ha fornito una breve panoramica dell'add-on sul suo post sul blog ufficiale. Leggi altro...

Doom Zero aggiunge 32 nuovi livelli a Doom e Doom II

Bethesda annuncia Doom Zero, la mod che porta ben 32 nuovi livelli di gioco alle riedizioni di Doom e Doom II. Scopri come scaricarla.

