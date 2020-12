Covid, se la malattia dura a lungo potrebbe essere colpa degli autoanticorpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alcune forme prolungate di Covid potrebbero essere causate dagli stessi anticorpi prodotti dall'organismo umano. Uno studio dell'Università di Yale ipotizza che la persistenza dei sintomi in alcuni pazienti possa essere collegata alla risposta eccessiva del sistema immunitario, detta autoimmune, e che proprio questi autoanticorpi possano essere la causa del cosiddetto “Long Covid”. In questi casi, i sintomi permangono anche qualche settimana dopo che il coronavirus è stato debellato dall'organismo. Tuttavia gli anticorpi messi in circolo continuerebbero a combattere il nemico “sparando fuoco amico” su organi, tessuti e contro lo stesso sistema immunitario. I risultati della ricerca sono ancora preliminari e devono essere sottoposti a revisione secondo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alcune forme prolungate dirocausate dagli stessi anticorpi prodotti dall'organismo umano. Uno studio dell'Università di Yale ipotizza che la persistenza dei sintomi in alcuni pazienti possacollegata alla risposta eccessiva del sistema immunitario, detta autoimmune, e che proprio questipossanola causa del cosiddetto “Long”. In questi casi, i sintomi permangono anche qualche settimana dopo che il coronavirus è stato debellato dall'organismo. Tuttavia gli anticorpi messi in circolo continuerebbero a combattere il nemico “sparando fuoco amico” su organi, tessuti e contro lo stesso sistema immunitario. I risultati della ricerca sono ancora preliminari e devonosottoposti a revisione secondo ...

