Covid | a dicembre 2019 il virus non circolava nel Centro-Sud | lo studio del Gemelli

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ da tempo aperto il dibattito su quando il-19 abbia effettivamente colpito l’Italia. A Roma e nel– sud a finenon sembrerebbe esserci stata traccia del. Lodel Policlinicoha ricercato la presenza di anticorpi IgG anti SARS-CoV-2 in un gruppo di 451 soggetti positivi all’HIV in un periodo che va daa Febbraio 2020. In tutti i pazienti sottoposti ai test immunoenzimatici non è stata rilevata la presenza degli anticorpi anti-SARS-CoV2. Francesca Lombardi, ricercatrice biologa presso la UOC di Malattie Infettive, ha spiegato: «Recenti studi di sieroprevalenza, effettuati su donatori di sangue sani del Nord Italia hanno portato a ipotizzare che il SARS-CoV2 circolasse in Italia mesi prima dell’inizio ...