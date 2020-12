Amici: Anna Pettinelli si infuria con Evandro, le sue dure parole (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Amici Anna Pettinelli si è mostrata una furia con Evandro uno dei cantanti presenti all’interno del talent di questa edizione: ecco le sue parole. foto facebookE’ stato fin da subito un percorso molto difficile quello di Evandro che quest’anno è uno dei cantanti del talent show di Canale Cinque e al momento sta facendo di tutto per conservare la sua maglie e quindi anche il suo banco. E’ stato scelto all’inizio come allievo di Rudy Zerbi che dopo le prime esibizioni ha deciso di togliergli il banco, a salvarlo è stata proprio l’ex protagonista di Temptation Island Vip che nelle scorse ore è stata molto dura con il giovane. “Sarò breve e lapidaria. L’ultima cosa che mi aspettavo è di stare qui a dirti che hai cantato come un cane” ha ammesso la speaker che ha lasciato ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)si è mostrata una furia conuno dei cantanti presenti all’interno del talent di questa edizione: ecco le sue. foto facebookE’ stato fin da subito un percorso molto difficile quello diche quest’anno è uno dei cantanti del talent show di Canale Cinque e al momento sta facendo di tutto per conservare la sua maglie e quindi anche il suo banco. E’ stato scelto all’inizio come allievo di Rudy Zerbi che dopo le prime esibizioni ha deciso di togliergli il banco, a salvarlo è stata proprio l’ex protagonista di Temptation Island Vip che nelle scorse ore è stata molto dura con il giovane. “Sarò breve e lapidaria. L’ultima cosa che mi aspettavo è di stare qui a dirti che hai cantato come un cane” ha ammesso la speaker che ha lasciato ...

