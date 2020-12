Violenta aggressione a Roma, prende a pugni in faccia una donna e la rapina: arrestato 31enne (Di martedì 15 dicembre 2020) Ha rapinato una donna, le ha portato via il portafogli e l’ha aggredita con tre pugni sul capo. Poi, grazie al racconto della vittima, gli agenti sono riusciti a localizzare l’abitazione del bandito: è qui che all’interno hanno trovato droga e armi. E’ successo domenica intorno alle 20.00. I fatti Il 31enne aveva tentato una rapina ai danni di una donna residente in zona: l’uomo ha cercato di sottrargli il portafoglio dopo averla colpita con tre pugni sul capo. La vittima ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e, dalle descrizioni fornite, sono scattate le indagini che hanno portato a localizzare, ben presto, l’abitazione del responsabile. Qui i poliziotti hanno rintracciato il malvivente sequestrando nella sua abitazione 2,7 grammi di hashish, 116 grammi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 dicembre 2020) Hato una, le ha portato via il portafogli e l’ha aggredita con tresul capo. Poi, grazie al racconto della vittima, gli agenti sono riusciti a localizzare l’abitazione del bandito: è qui che all’interno hanno trovato droga e armi. E’ successo domenica intorno alle 20.00. I fatti Ilaveva tentato unaai danni di unaresidente in zona: l’uomo ha cercato di sottrargli il portafoglio dopo averla colpita con tresul capo. La vittima ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e, dalle descrizioni fornite, sono scattate le indagini che hanno portato a localizzare, ben presto, l’abitazione del responsabile. Qui i poliziotti hanno rintracciato il malvivente sequestrando nella sua abitazione 2,7 grammi di hashish, 116 grammi di ...

