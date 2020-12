Un altro cadavere fatto a pezzi in valigia. E Firenze rivive l'incubo del mostro (Di martedì 15 dicembre 2020) Questa volta la vittima sarebbe una donna. Il nuovo ritrovamento nel campo dove giovedì erano stati rinvenuti i resti di un uomo. La modalità è sempre la stessa: le ossa, ormai saponificate, chiuse in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Questa volta la vittima sarebbe una donna. Il nuovo ritrovamento nel campo dove giovedì erano stati rinvenuti i resti di un uomo. La modalità è sempre la stessa: le ossa, ormai saponificate, chiuse in ...

