Udinese-Crotone | le pagelle | i migliori De Paul 6 | 5 e Cordaz 7

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, leinchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte ledi Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Udinese 0-0 Crotone Benevento 1-1 Lazio - calciodangolo_ : Pareggio a reti inviolate in #UdineseCrotone. Il video delle azioni salienti del match - AngoloNews2018 : Highlights Udinese-Crotone 0-0: Video Gol 12ª Giornata di Serie A - filadelfo72 : Highlights Udinese-Crotone 0-0: Video Gol 12ª Giornata di Serie A - Pall_Gonfiato : Il #Crotone ferma l'#Udinese: gli #highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Crotone

Cordaz blocca le offensive dell’Udinese e termina 0-0 l’anticipo infrasettimanale valevole per la dodicesima giornata di campionato della serie A TIM, tra mister Stroppa e Gotti. Una partita terminata ...Kevin Bonifazi, difensore dell’Udinese, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie A contro il Crotone. «Sono contento che il mister abbia deciso di schierarmi nuovamente in campo e ogni volta che se ...