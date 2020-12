Udinese Crotone 0-0 LIVE | bolide di Arslan che sfiora il palo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alla Dacia Arena, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 53? – Le condizioni di De Paul – Continuano i problemi per De Paul, che ha chiesto una fasciatura alla coscia. 52? – Problemi per Reca – In campo lo staff medico delper soccorrere Reca, a terra dolorante dopo uno scontro con Bonifazi 48? –dalla distanza – Destro ad incrociare dicheilcalciando dal limite dell’area. 47? – ...