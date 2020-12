Striscia La Notizia, l’ex inviato Mingo è stato condannato (Di martedì 15 dicembre 2020) Striscia La Notizia e Mediaset hanno vinto la causa contro l'ex inviato Mingo, che si era inventato servizi falsi con attori istruiti ad hoc. Leggi su gossipblog (Di martedì 15 dicembre 2020)Lae Mediaset hanno vinto la causa contro l'ex, che si era inventato servizi falsi con attori istruiti ad hoc.

