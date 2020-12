Riflessioni sulla ludopatia (Di martedì 15 dicembre 2020) Qualche tempo fa, espressi una fortissima critica contro quelle società che si occupano di scommesse, per lo più legate al calcio, perché tanta gente si è rovinata per questo vero e proprio vizio del gioco di azzardo. Criticai duramente anche gli spot pubblicitari facendo un esempio che è stato ricondotto al noto attore Claudio Amendola. Questo originò un contenzioso che però, ci tengo a comunicare, si è concluso nel migliore dei modi. Abbiamo avuto modo di parlare, confrontarci e giungere ambedue alla stessa conclusione, ovvero che la materia del gioco d’azzardo deve essere oggetto di grande attenzione e riflessione, soprattutto per il gravissimo tema della ludopatia. È importante essere vicini a coloro i quali sono sfortunatamente “caduti” in questa malattia e per questo – oltre a chiarirci personalmente – abbiamo pensato ambedue di impegnarci per aiutare chi ha ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 15 dicembre 2020) Qualche tempo fa, espressi una fortissima critica contro quelle società che si occupano di scommesse, per lo più legate al calcio, perché tanta gente si è rovinata per questo vero e proprio vizio del gioco di azzardo. Criticai duramente anche gli spot pubblicitari facendo un esempio che è stato ricondotto al noto attore Claudio Amendola. Questo originò un contenzioso che però, ci tengo a comunicare, si è concluso nel migliore dei modi. Abbiamo avuto modo di parlare, confrontarci e giungere ambedue alla stessa conclusione, ovvero che la materia del gioco d’azzardo deve essere oggetto di grande attenzione e riflessione, soprattutto per il gravissimo tema della. È importante essere vicini a coloro i quali sono sfortunatamente “caduti” in questa malattia e per questo – oltre a chiarirci personalmente – abbiamo pensato ambedue di impegnarci per aiutare chi ha ...

