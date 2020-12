Questa Meghan Markle? Non proprio | torna in tv conciata in questo modo Veleno e sospetti | Perché lo ha fatto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nel mirino. Da tempo e in questi giorni più che mai. Si parla di, di cui negli ultimi giorni si è scritto che terrorizzerebbe il marito, il principe Harry d'Inghilterra. Dunque il racconto dell'aborto. E dopo le voci,a farsi vedere in pubblico. Lo fa, a sorpresa e per la prima volta dopo la notizia della gravidanza interrotta, in un video per lo speciale della Cnn, Heroes: an all star tribute, uno speciale per ringraziare gli eroi che tutti i giorni combattono contro il coronavirus. Ma il ritorno, va da sé, hadiscutere e scatenato deisi è presentata in tv così come potete vedere qui sotto, con camicetta rosa, davanti a una distesa di fiori e soprattutto con un'immagine molto sfocata. Un video ...