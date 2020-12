Poste italiane down, problemi con l’app Postepay, BancoPosta e PosteID (Di martedì 15 dicembre 2020) Poste italiane down: un disservizio importante per migliaia di cittadini che questa mattina, martedì 15 dicembre 2020, si sono ritrovati a fronteggiare i problemi legati all’app Postepay e BancoPosta. Impossibile effettuare il login sia sul sito di Poste italiane che sulle applicazioni mobili. L’inaccessibilità del sito – rimasto off line per buona parte della mattinata – sembra ora risolta, permangono invece le difficoltà legate alle app Postepay e Banco Posta. Leggi anche >> Cosa sappiamo sull’attacco hacker a Google Poste italiane down, problemi su sito e app Le prime segnalazioni relative al down di Poste ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020): un disservizio importante per migliaia di cittadini che questa mattina, martedì 15 dicembre 2020, si sono ritrovati a fronteggiare ilegati alpay e. Impossibile effettuare il login sia sul sito diche sulle applicazioni mobili. L’inaccessibilità del sito – rimasto off line per buona parte della mattinata – sembra ora risolta, permangono invece le difficoltà legate alle apppay e Banco Posta. Leggi anche >> Cosa sappiamo sull’attacco hacker a Googlesu sito e app Le prime segnalazioni relative aldi...

