Politecnico di Milano e Huawei insieme per i giovani ricercatori

Milano (ITALPRESS) – La collaborazione tra Politecnico di Milano e Huawei si rinforza con l'istituzione di borse di studio per giovani ricercatori nell'ambito delle "Wireless Communications".Politecnico e Huawei collaborano da oltre 10 anni e la loro partnership è culminata nel giugno 2019 con la nascita del Joint Lab, un laboratorio congiunto dove il Politecnico e Huawei sviluppano ricerca avanzata per le tecnologie wireless. All'interno del Joint lab, studenti e dottorandi dell'Ateneo possono sviluppare le loro tesi sotto la supervisione dei docenti del Politecnico e dei ricercatori di Huawei per favorire il loro approccio al mondo aziendale.

MILANO (ITALPRESS) – La collaborazione tra Politecnico di Milano e Huawei si rinforza con l'istituzione di borse di studio per giovani ricercatori nell'ambito delle "Wireless Communications".Politecni ...

MILANO (ITALPRESS) – La collaborazione tra Politecnico di Milano e Huawei si rinforza con l'istituzione di borse di studio per giovani ricercatori nell'ambito delle "Wireless Communications".Politecni ...