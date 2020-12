Meghan Markle, la prima volta con il rossetto fucsia ciclamino (Di martedì 15 dicembre 2020) Trucco labbra: è tendenza rossetti pop sfoglia la gallery I make up nude da impegni ufficiali sono ormai lontani: Meghan Markle è rifiorita, anche nel look, nei minimi dettagli. Come l’inedito rossetto fucsia ciclamino – con tanto di ombretto monocromatico e fondo floreale in pendant – con cui ha fatto un’apparizione in tv su CNN lunedì 14 dicembre, nel mezzo dello speciale “Heroes: An All-Star Tribute” in omaggio a tutte le persone impegnate in prima linea contro la pandemia, che ha ringraziato pubblicamente con ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Trucco labbra: è tendenza rossetti pop sfoglia la gallery I make up nude da impegni ufficiali sono ormai lontani:è rifiorita, anche nel look, nei minimi dettagli. Come l’inedito– con tanto di ombretto monocromatico e fondo floreale in pendant – con cui ha fatto un’apparizione in tv su CNN lunedì 14 dicembre, nel mezzo dello speciale “Heroes: An All-Star Tribute” in omaggio a tutte le persone impegnate inlinea contro la pandemia, che ha ringraziato pubblicamente con ...

infoitcultura : Meghan Markle, l’uscita particolare del Principe Harry sulla loro vita a Los Angeles - infoitcultura : Meghan Markle esalta gli eroi del Covid: «Realtà devastante, ma si sono rimboccati le maniche» - infoitcultura : Meghan Markle dopo l’aborto torna in tv e parla agli USA - infoitcultura : Meghan Markle vicina alle donne: investe in una startup tutta al femminile - lillydessi : Meghan Markle compare a sorpresa sulla CNN e copia il look a Kate Middleton - DiLei -