MEF, nei primi 10 mesi del 2020 entrate tributarie e contributive diminuite del 7% (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le entrate tributarie e contributive nei primi dieci mesi del 2020 sono diminuite del 7% (-39.103 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, secondo quanto reso noto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il dato tiene conto della variazione negativa del 7% (-25.575 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 7% (-13.528 milioni di euro). Sulla variazione negativa delle entrate tributarie influiscono sia il peggioramento congiunturale sia l’impatto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. In particolare, il gettito relativo agli incassi da attività ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Leneidiecidelsonodel 7% (-39.103 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, secondo quanto reso noto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il dato tiene conto della variazione negativa del 7% (-25.575 milioni di euro) dellee della diminuzione delledel 7% (-13.528 milioni di euro). Sulla variazione negativa delleinfluiscono sia il peggioramento congiunturale sia l’impatto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. In particolare, il gettito relativo agli incassi da attività ...

