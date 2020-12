Maledetto virus: ha sterminato una famiglia in 20 giorni, due figli restano soli (Di martedì 15 dicembre 2020) Due figli sono rimasti soli. In 20 giorni, il coronavirus si è portato via quasi tutta una famiglia toscana, anche un 47enne. Il destino li ha voluti insieme anche nella battaglia – persa – contro il covid. Il virus Maledetto se li è portati via tutti, non resta più nessuno della famiglia Rozza, a Massarosa in provincia di Lucca. E nessuno di loro era ultra ottantenne o con gravi patologie pregresse: il più giovane aveva 47 anni, Carmine. “Una storia straziante e di straordinario dolore” ha detto il sindaco di Massarosa in merito al triste destino di tre persone che si erano tanto amate e protette: Felice, Carmela e Carmine, padre, madre e figlio sono stati uccisi dal coronavirus a pochi ... Leggi su chenews (Di martedì 15 dicembre 2020) Duesono rimasti. In 20, il coronasi è portato via quasi tutta unatoscana, anche un 47enne. Il destino li ha voluti insieme anche nella battaglia – persa – contro il covid. Ilse li è portati via tutti, non resta più nessuno dellaRozza, a Massarosa in provincia di Lucca. E nessuno di loro era ultra ottantenne o con gravi patologie pregresse: il più giovane aveva 47 anni, Carmine. “Una storia straziante e di straordinario dolore” ha detto il sindaco di Massarosa in merito al triste destino di tre persone che si erano tanto amate e protette: Felice, Carmela e Carmine, padre, madre eo sono stati uccisi dal coronaa pochi ...

mangani_massimo : @poliziadistato Ah, ma di Covid muoiono solo gli anziani....Riposa in pace e speriamo che questo maledetto virus venga presto sconfitto!?? - BubiBabi2 : RT @DanielaBottare2: Questo maledetto virus, anche a lei hanno messo la mascherina, si vede che apre la bocca per respirare a pieni polmoni… - frances21012414 : RT @DanielaBottare2: Questo maledetto virus, anche a lei hanno messo la mascherina, si vede che apre la bocca per respirare a pieni polmoni… - AbroadScotsman : @Michael24123838 L’hai detto proprio bene prima - “questo maledetto virus”. Sono stato fortunato fino a adesso. Spe… - Walter97678247 : RT @DanielaBottare2: Questo maledetto virus, anche a lei hanno messo la mascherina, si vede che apre la bocca per respirare a pieni polmoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Maledetto virus Addio Piero, il virus maledetto si porta via il re delle vacanze Il Tirreno Morto l’ex gestore del pub Sgt Pepper’s

Tra le tre vittime c’è Gennaro Palazzo detto “Jimmy”, 60 anni, di Lido di Camaiore, gestore per una vita dello storico pub lidese Sgt Pepper’s assieme al fratello Serafin ... L’appello di un medico in prima linea al ‘San Pio’: “Penso a chi è morto da solo, dateci una mano a ridimensionare il virus”

Un accorato appello lanciato sul proprio profilo Facebook, un pensiero dettato dal cuore, da tanti momenti vissuti al fianco di persone che hanno lottato e stanno lottando contro questo maledetto viru ... Tra le tre vittime c’è Gennaro Palazzo detto “Jimmy”, 60 anni, di Lido di Camaiore, gestore per una vita dello storico pub lidese Sgt Pepper’s assieme al fratello Serafin ...Un accorato appello lanciato sul proprio profilo Facebook, un pensiero dettato dal cuore, da tanti momenti vissuti al fianco di persone che hanno lottato e stanno lottando contro questo maledetto viru ...