L’ex comandante generale dei carabinieri Del Sette in aula | “Sulla morte di Stefano Cucchi mancarono delle verifiche approfondite”

"Nel 2009, mancarono delle verifiche approfondite sulle fasi dell'arresto e sul tentativo del fotosegnalamento". È il duro affondo che il generale dell'Arma Tullio Del Sette fa ai carabinieri che nel 2009 condussero le indagini sulla morte di Stefano Cucchi, causata dalle violenti percosse subite in caserma dopo l'arresto. Il generale è stato chiamato a testimoniare al processo Cucchi Ter, sul presunto depistaggio per il quale sono imputati 8 carabinieri: secondo l'accusa, avrebbero coperto prima nel 2009 e poi nel 2015 i tentativi della magistratura di risalire ai reali colpevoli del pestaggio. All'epoca dei fatti Del Sette era a capo

