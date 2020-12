Il Collegio 5 | i promossi e i bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Davide Vavalà - Il5 Dopo otto settimane, la quinta edizione de Ilè giunta al termine, motivo per cui i quindici studenti rimasti della classe 1992 del docu-reality, girato quest’anno al Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, hanno dovuto svolgere gli esami finali per ottenere il tanto sudato diploma. Non tutti gli adolescenti hanno però raggiunto il traguardo. Scopriamo insieme chi è stato promosso o bocciato. Nel corso dell’ultima settimana, i professori hanno deciso di fare un ripasso di tutte le lezioni. Se la Petolicchio ha scelto di provocare i suoi studenti calandosi nei loro panni e imitando tutti gli atteggiamenti sbagliati avuti, in primis Luca Zigliana ‘dormiente’ durante l’ora di matematica, Maggi, esattamente come la sua collega, ha chiesto a qualcuno di fingere di essere un insegnante. I protagonisti hanno ...