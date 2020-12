Google Down fa scatenare il web: l’ironia della rete (Di martedì 15 dicembre 2020) Social scatenati di fronte al Google Down più rilevante degli ultimi anni: YouTube, Meet, Gmail e tutti gli altri servizi della piattaforma sono andati in tilt. Nella giornata di ieri si è registrato uno dei più notevoli disservizi di Google degli ultimi cinque anni. Nel corso della mattinata a causa di un problema tecnico Gmail, Meet, Classroom, Drive, Play e Youtube non sono stati accessibili agli utenti di tutto il mondo. E gli studenti italiani, alle prese col malfunzionamento dell’applicazione di teleconferenza, hanno ringraziato per lo stop momentaneo delle lezioni a distanza. In poco tempo Google Down è divenuto il grande protagonista della rete, entrando tra i Trending Topic di Twitter. Inizialmente si è ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 dicembre 2020) Social scatenati di fronte alpiù rilevante degli ultimi anni: YouTube, Meet, Gmail e tutti gli altri servizipiattaforma sono andati in tilt. Nella giornata di ieri si è registrato uno dei più notevoli disservizi didegli ultimi cinque anni. Nel corsomattinata a causa di un problema tecnico Gmail, Meet, Classroom, Drive, Play e Youtube non sono stati accessibili agli utenti di tutto il mondo. E gli studenti italiani, alle prese col malfunzionamento dell’applicazione di teleconferenza, hanno ringraziato per lo stop momentaneo delle lezioni a distanza. In poco tempoè divenuto il grande protagonista, entrando tra i Trending Topic di Twitter. Inizialmente si è ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - FrancescaB__ : RT @Martola__: google in down io un po’ lo capisco - sorridiizain : RT @coeurdleoniaz: Google down perché Zayn ha postato su Instagram - paraculopignolo : @stoinincognito @tonyvaipiano Il realtà ieri google è andato in down proprio perché mi dovevano hackerare il Drive.… -