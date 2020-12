Fedez: "La mia donazione di cattivo gusto? Era a fin di bene, lo rifarei" (Di martedì 15 dicembre 2020) “Mi dispiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto, ma se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa che è a fin di bene, io non mi voglio esimere dal farlo, quindi lo rifarei”. Così Fedez risponde alle critiche giunte in seguito al gesto di beneficenza di cui si è reso protagonista ieri, quando a Milano ha consegnato cinque pacchetti da mille euro ciascuno a cinque perone sconosciute incontrate per strada. Il denaro proveniva dalle donazioni degli utenti del rapper del canale Twitch. “Questa è una cosa che in America viene fatta più volte, capisco che siamo un paese diverso ma io lo rifarei - ha aggiunto Fedez - Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se questo è il problema”, conclude, riferendosi alle polemiche ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) “Mi dispiace che questa iniziativa sia stata percepita come di, ma se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa che è a fin di, io non mi voglio esimere dal farlo, quindi lo”. Cosìrisponde alle critiche giunte in seguito al gesto dificenza di cui si è reso protagonista ieri, quando a Milano ha consegnato cinque pacchetti da mille euro ciascuno a cinque perone sconosciute incontrate per strada. Il denaro proveniva dalle donazioni degli utenti del rapper del canale Twitch. “Questa è una cosa che in America viene fatta più volte, capisco che siamo un paese diverso ma io lo- ha aggiunto- Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se questo è il problema”, conclude, riferendosi alle polemiche ...

