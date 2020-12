Bollate, nella Rsa arriva la Stanza degli abbracci (Di martedì 15 dicembre 2020) nella Rsa di Bollate arriva la Stanza degli abbracci, una delle prima nell’area metropolitana di Milano. È una tenda trasparente che protegge dal contagio e permette di vedere e di toccare, abbracciare, accarezzare, attraverso dei guanti appositi e con tutte le precauzioni anti-covid19 del caso, il nonno o la nonna ricoverati nella Residenza per anziani td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 15 dicembre 2020)Rsa dila, una delle prima nell’area metropolitana di Milano. È una tenda trasparente che protegge dal contagio e permette di vedere e di toccare,are, accarezzare, attraverso dei guanti appositi e con tutte le precauzioni anti-covid19 del caso, il nonno o la nonna ricoveratiResidenza per anziani td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

