Wish list Natale 2020: 50 idee regalo per tutte le tasche (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dai must-have del momento, agli “indispensabili”, per lui e per lei Arriva il Natale ed è il momento ideale per attingere dalla lista dei desideri. Ecco le proposte di 361 Magazine, da regalare o regalarsi! 1. Sfiziosa Zara – borsetta satinata – €19,95 2. Sofisticato Zara – coordinato in cashmere, edizione limitata – €39,95 top – €39,95 slip 3. Glamour Givenchy – KIT Le Rouge Refill + Case Personalizzata – 2 prodotti €40,80 4. Glamour e Oroginale Case Givenchy porta rossetto – €13,99 su Sephora.it 5. Prezioso anti-age Korff Cofanetto Collagene anti age – €79,00 6. Come un diamante Too Faced Diamond Highliter arricchito con polvere di veri diamanti – su Sephora.it – €32,70 7. Un tocco di stile (utile) Feleppa – Porta disinfettante per le mani – €27,90 su Feleppa.com 8. Vintage Casio- orologio digitale – €54.99 su ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dai must-have del momento, agli “indispensabili”, per lui e per lei Arriva iled è il momento ideale per attingere dallaa dei desideri. Ecco le proposte di 361 Magazine, da regalare o regalarsi! 1. Sfiziosa Zara – borsetta satinata – €19,95 2. Sofisticato Zara – coordinato in cashmere, edizione limitata – €39,95 top – €39,95 slip 3. Glamour Givenchy – KIT Le Rouge Refill + Case Personalizzata – 2 prodotti €40,80 4. Glamour e Oroginale Case Givenchy porta rossetto – €13,99 su Sephora.it 5. Prezioso anti-age Korff Cofanetto Collagene anti age – €79,00 6. Come un diamante Too Faced Diamond Highliter arricchito con polvere di veri diamanti – su Sephora.it – €32,70 7. Un tocco di stile (utile) Feleppa – Porta disinfettante per le mani – €27,90 su Feleppa.com 8. Vintage Casio- orologio digitale – €54.99 su ...

