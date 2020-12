Uno spettro si aggira per l’Europa: è tornato di moda il catenaccio (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Il possesso palla è roba per filosofi”, dice Mourinho appena qualche giorno fa dopo aver battuto l’Arsenal con due contropiedi. Ha un talento Mou, lo ha sempre avuto: detta la linea quando ancora non è evidente a tutti. Si chiama lucidità. Oggi sul Guardian un editoriale a firma Jonathan Wilson racconta la virata di Guardiola verso un “nuovo pragmatismo”: l’ “anti-derby” di Manchester che finisce 0-0 mette in luce un City “piatto, sciatto e soprattutto contento di essere così”. “Pep Guardiola ha effettuato una sostituzione in tutta la partita. Nessun tentativo di cambiare forma, nessun tentativo di aumentare il ritmo. Sembra esserci un cambio di atteggiamento”. “Dopo circa un decennio di abbandono offensivo, in due mesi le squadre della Premier sono tornate a 15 anni fa, dominate dalla cautela e dalla paura della sconfitta. Lo schema dello United contro il Chelsea, o del Chelsea ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Il possesso palla è roba per filosofi”, dice Mourinho appena qualche giorno fa dopo aver battuto l’Arsenal con due contropiedi. Ha un talento Mou, lo ha sempre avuto: detta la linea quando ancora non è evidente a tutti. Si chiama lucidità. Oggi sul Guardian un editoriale a firma Jonathan Wilson racconta la virata di Guardiola verso un “nuovo pragmatismo”: l’ “anti-derby” di Manchester che finisce 0-0 mette in luce un City “piatto, sciatto e soprattutto contento di essere così”. “Pep Guardiola ha effettuato una sostituzione in tutta la partita. Nessun tentativo di cambiare forma, nessun tentativo di aumentare il ritmo. Sembra esserci un cambio di atteggiamento”. “Dopo circa un decennio di abbandono offensivo, in due mesi le squadre della Premier sono tornate a 15 anni fa, dominate dalla cautela e dalla paura della sconfitta. Lo schema dello United contro il Chelsea, o del Chelsea ...

