Traffico Roma del 14-12-2020 ore 07 | 30

(Di lunedì 14 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti in carreggiata esterna tra Prenestina e A24 in carreggiata interna invece trasud e a Pia quindi è colpa di missione per ilche arriva dalla diramazione diSud rallentamenti sulla Flaminia ed anche sulla Salaria qui però per un restringimento della sede viaria nei pressi della motorizzazione per lavori rallentato ilsul percorso Urbano dell’a24 tra Tor Cervara e la tangenziale est possibili disagi oggi in via Portuense nei pressi della nuova fiera diPer lo svolgimento delle prove di un concorso pubblico parliamo del trasporto pubblico sostituita da busta la linea tram 2 tra Piazza Mancini e piazzale Flaminio rallentata invece l’alta velocitàFirenze ...