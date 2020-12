«Star Wars»: cosa aspettarsi da «Rogue Squadron» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Patty Jenkins è la prima donna cui sia mai stata affidata la regia di un Guerre Stellari. E, per il proprio esordio, non ha voluto scegliere nulla di semplice. «Stiamo realizzando una storia originale, che sappia, però, tenere conto dell’influenza che i giochi e i libri hanno esercitato sulla saga», ha spiegato la Jenkins, già regista di Wonder Woman e Monster. «Ci sono tantissimi elementi che vale la pena conoscere e comprendere, quando si parla di queste produzioni, ma come detto si tratta di una storia originale e sono entusiasta di poterla dirigere», ha poi ribadito la donna, il cui film è stato intitolato Star Wars: Rogue Squadron, nome, questo, che ha tratto i più in inganno. https://twitter.com/PattyJenks/status/1337177394625478656 Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) Patty Jenkins è la prima donna cui sia mai stata affidata la regia di un Guerre Stellari. E, per il proprio esordio, non ha voluto scegliere nulla di semplice. «Stiamo realizzando una storia originale, che sappia, però, tenere conto dell’influenza che i giochi e i libri hanno esercitato sulla saga», ha spiegato la Jenkins, già regista di Wonder Woman e Monster. «Ci sono tantissimi elementi che vale la pena conoscere e comprendere, quando si parla di queste produzioni, ma come detto si tratta di una storia originale e sono entusiasta di poterla dirigere», ha poi ribadito la donna, il cui film è stato intitolato Star Wars: Rogue Squadron, nome, questo, che ha tratto i più in inganno. https://twitter.com/PattyJenks/status/1337177394625478656

