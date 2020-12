Serie A 2020 2021 | le statistiche della dodicesima giornata | tra Roma e Torino manca l’X

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Martedì 15 dicembre alle 18,30 la partita Udinese-Crotone apre ladiA: nei quattro precedenti giocati in campionato le due squadre non hanno mai pareggiato, i friulani infatti si sono aggiudicati entrambi gli scontri diretti disputati nel girone d’andata e i rossoblù hanno vinto entrambi i confronti di quello di ritorno. Alle 20,45 i fratelli Inzaghi si sfidano da allenatori nella gara Benevento-Lazio: i biancocelesti hanno trionfato in entrambi i match giocati nella stagione 2017/2018 segnando complessivamente undici gol (5,5 a partita), i capitolini hanno realizzato più reti in media ai campani e i giallorossi sono la formazione contro la quale la Lazio ha la media più alta. Filippo Inzaghi nel 2018/2019 allenava il Bologna e il 26 dicembre 2018 al Dall’Ara i biancocelesti trionfarono per 2-0, l’arbitro di ...