Recovery | Gualtieri | “Progetti complessi | serve cabina regia”

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Governo presenterà presto una “versione abbreviata” delplan italiano, un “piano molto ambizioso” con 60 grandi progetti. Lo ha affermato il ministro dell’economia Roberto, sottolineando che una “versione abbreviata sarà pronta presto. La versione lunga sarà presentata in tempo all’inizio dell’anno prossimo alla commissione europea, secondo le scadenze previste”. Intervenendo al Rome Investment Forum 2020, il Ministro dell’Economia ha parlato di “piano corposo, un grande programma, parliamo di oltre 200 miliardi. Ciascun progetto sarà definito in modo molto dettagliato, un lavoro immane ma saremo pronti in tempo utile e avremo uno dei piani più ambiziosi in Europa“. Per gestire ilplan – ha ribadito– “c’è bisogno di unadi ...