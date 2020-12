Recovery: Gori, 'coinvolgere Comuni in gestione fondi' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Sarebbe molto sensato che gli enti locali e le città fossero coinvolte" nella gestione dei fondi del Recovery Fund, "non tanto nella definizione degli indirizzi generali, quanto nella messa a terra dei fondi, che si presenta molto articolata, con tempi necessariamente brevi e con i controlli della Ue". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, intervenendo all'assemblea generale di Confindustria Brescia. "I Comuni e le città hanno mostrato concretezza ed è bene coinvolgerli", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - "Sarebbe molto sensato che gli enti locali e le città fossero coinvolte" nelladeidelFund, "non tanto nella definizione degli indirizzi generali, quanto nella messa a terra dei, che si presenta molto articolata, con tempi necessariamente brevi e con i controlli della Ue". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio, intervenendo all'assemblea generale di Confindustria Brescia. "Ie le città hanno mostrato concretezza ed è bene coinvolgerli", ha aggiunto.

